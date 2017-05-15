Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию экономической безопасности страны до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом правительству России поручается в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение.
Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае продления или введения новых западных санкций. Предусмотренные ею меры должны не допустить снижение качества жизни граждан России, а также предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах.