Объявлен состав сборной РФ по футболу на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды на Кубок конфедераций, говорится в сообщении Российского футбольного союза.

В состав национальной сборной включены 30 футболистов, в том числе шесть игроков из московского «Спартака», пять — из ЦСКА, по четыре — из «Зенита» и «Ростова».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба ("Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года с участием сборных России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии.