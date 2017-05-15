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15 мая 2017, 20:18
Госдума Украина

Кобзон представил проект развития туризма в ДНР и ЛНР

Иосиф Кобзон в Госдуме
Иосиф Кобзон в Госдуме

В Государственной думе РФ на выставке «Индустриальное наследие Донбасса» будет представлен проект создания «постиндустриального ландшафтно-рекреационного заповедника» на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект описания мероприятия.

Организатором выставки, как уточняет РБК, является депутат от «Единой России», певец Иосиф Кобзон, который неоднократно посещал Донецк и Луганск.

Он предлагает превратить в музеи разрушенные шахты Донбасса, так как, по его словам, «нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира». Со временем здесь планируется создать туристический кластер.

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