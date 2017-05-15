Toyota инвестировала в создание летающего автомобиля

Японский производитель автомобилей Toyota выделит 40 млн иен (около 350 тысяч долларов) на разработку летающего автомобиля. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Проект Cartivator был запущен еще в 2012 году. Первоначально средства на него собирали волонтеры через интернет. Получив финансовую поддержку от Toyota, разработчики планируют закончить создание автомобиля к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио.

Летающую машину оснастят тремя колесами и четырьмя пропеллерами, по аналогии с современными квадрокоптерами. Габариты автомобиля составят 2,9 на 1,3 метра. Он сможет подниматься в воздух на 10 метров и летать со скоростью до 100 км/ч, а на дороге разгоняться до 150 км/ч.

В июне 2016 года Toyota защитила патентом свое видение конструкции летающего автомобиля. Автоконцерн предложил концепцию автомобиля со складными жесткими крыльями и винтом в задней части кузова-фюзеляжа модели. Кроме того, работу над летающими автомобилями ведут сразу несколько компаний, но пока ни одной из них не удалось довести свои разработки до серийного производства.