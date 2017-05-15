Создатели вируса-вымогателя WannaCry обошли блокировку

Создатели вируса WannaCry обновили программу-кибервымогатель, сообщает Motherboard.

По информации интернет-издания, обновленный вирус способен обходить домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, который специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс зарегистрировал, чтобы остановить распространение WannaCry. Вирус обращался к домену с таким именем и при отсутствии ответа продолжал заражать компьютеры.

Обновленная версия вируса может начать масштабную атаку 15 мая, считают эксперты The Wall Street Journal.

Напомним, пользователи зараженных компьютеров получают сообщение с требованием выкупа – 300 долларов в биткойнах, в противном случае им грозят полным удалением файлов. Как пишет The Guardian, к настоящему времени пользователи зараженных компьютеров перечислили на счета создателей вируса-вымогателя WannaCry более 42 тысяч долларов.