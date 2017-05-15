ГП отказалась принять депутатский запрос об «империи Медведева»

Генпрокуратура вернула в Следственный комитет обращение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией насчет недвижимости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает РБК.

В ответе депутату за подписью Александра Русецкого, начальника управления ведомства по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, говорится, что обращение «возвращено в СКР как ошибочно направленное».

Рашкин, комментируя возвращение своего обращения, отметил: «Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков — это табу, вместо расследования фактов все "футболят" запрос друг другу».

РБК направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой объяснить, почему в надзорном ведомстве считают заявление Рашкина «ошибочно направленным».

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о недвижимости Медведева и о связанных с премьером фондах, где утверждается, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

17 марта Валерий Рашкин разослал главам силовых ведомств, в том числе председателю СКР Александру Бастрыкину, запрос, в котором потребовал проверить данные расследования ФБК.