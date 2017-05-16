AP отказалось опровергать материал о Дерипаске

Американское информагентство Associated Press (AP) намерено решительно защищать свой материал, ставший поводом для иска со стороны российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщила главный юрисконсульт агентства Карен Кайзер, передает AP.

Таким образом, агентство не собирается опровергать информацию о том, что Дерипаска в 2005 году нанял будущего главу избирательного штаба миллиардера Дональда Трампа Пола Манафорта. За 10 млн долларов в год Манафорт обязался продвигать интересы правительства Владимира Путина в США, а также в странах бывшего СССР.

Дерипаска требует опровергнуть эти утверждения через Вашингтонский суд.