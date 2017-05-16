В Кремле и РПЦ ответили Познеру на вопрос о преследовании за атеизм

В администрации президента Владимира Путина и в Русской православной церкви отреагировали на просьбу телеведущего Владимира Познера разъяснить, является ли открытое заявление об атеистических убеждениях уголовным преступлением.

Реплика Познера была связана с приговором блогеру Руслану Соколовскому, которого осудили на 3,5 года условно за, как было сказано в приговоре, оскорбление чувств верующих «через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что «вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, это касается нашей судебной системы».

Ремарку Познера он назвал не требующей ответа.

«Это вопрос риторический», — сказал Песков.

В свою очередь, в РПЦ сообщили РИА Новости, что церковь не ставит под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе.

«Приговоры, подобные приговору в отношении Соколовского, выносятся не по причине того, что он придерживается атеистических убеждений, а потому что его высказывания в отношении верующих людей унижают их достоинство. Речь идет о защите человеческого достоинства, а не о преследовании за принадлежность к тому или иному мировоззрению», — считает замглавы пресс-службы РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель церкви также заявил, что атеисты созданы «по образу и подобию божьему».

«Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог в том числе и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему», — сообщил Кипшидзе.