Роскомнадзор может создать оператора для работы с данными пользователей

В Роскомнадзоре или под его наблюдением может появиться специальная структура для регулирования больших пользовательских данных (big data). Соответствующий законопроект поступил для обсуждения главе рабочей подгруппы «Интернет + общество» при администрации президента Наталье Касперской, рассказала она «Ведомостям».

Документ предполагает, что большими пользовательскими данными сможет распоряжаться госоператор, для финансирования работы которого может быть создан специальный фонд.

Этот фонд предполагается пополнять с доходов от обработки пользовательских данных для рекламной деятельности. Предлагается обязать поисковики выплачивать в фонд 2% их рекламных доходов.

Госоператором пользовательских данных может быть радиочастотная служба при Роскомнадзоре, а реестр операторов таких данных может вести сам Роскомнадзор.

В декабре 2015 года Касперская, выступая на встрече президента Владимира Путина с представителями IT-отрасли, говорила, что личные данные россиян — это «информация о перемещениях, контактных, политических пристрастиях, уровнях дохода, привычках, круге друзей, высказываниях и прочем».