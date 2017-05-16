В Минкомсвязи заявили о бессмысленности блокировок российских сайтов на Украине

Решение властей Украины заблокировать популярные российские сайты является бессмысленным и приведет к дискредитации власти и правовому нигилизму, заявил журналистам 16 мая замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность», - цитирует Волина «Интерфакс».

«Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей - стрелять себе в ногу», - подчеркнул замминистра.

По его словам, это решение приведет к тому, что жители Украины «моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки».

«Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти», - отметил Волин.

Ответных мер российской стороне, по словам замминистра, принимать не стоит, чтобы «не уподобляться».

Напомним, что 16 мая Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВК» и «Одноклассников» Доступ к российским соцсетям заблокирован в рамках санкций, введенных против Mail.Ru Group. Кроме этого, на территории Украины будут заблокированы сайты разработчиков антивирусных продуктов «Лаборатория Касперского» и DrWeb.