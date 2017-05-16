Россия вложила почти 100 млрд долларов в гособлигации США

В марте текущего года Россия вложила в американские гособлигации 13,5 млрд долларов, увеличив тем самым общий объем инвестиций до 99,8 млрд и заняв 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина США.



В предыдущие месяцы - в декабре, январе и феврале - Россия вкладывала в американские ценные бумаги всего по 100 млн долларов. При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались. В июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.



Россия находится на 15-м месте по объему владения американскими облигациями. Лидером является Япония, которая держит в ценных бумагах США около 1,12 трлн долларов. На втором месте — Китай (около $1,09 трлн), на третьем — Ирландия ($315,1 млрд), на четвертом — Бразилия ($259,5 млрд). Замыкает топ-5 крупнейших кредиторов Америки заморская территория Великобритании — Каймановы острова ($249,9 млрд).