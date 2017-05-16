Волгоградские власти возложили ответственность за взрыв на предпринимателя

Взрыв в жилом доме в Советском районе Волгограда произошел из-за утечки бытового газа в результате несанкционированных работ, проводимых предпринимателем. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает «Интерфакс».

Глава региона, как сообщается на сайте администрации региона, выехал на место обрушения.

Взрыв привел к тому, что полностью обвалился один из подъездов четырехэтажного дома. В результате три человека погибли, еще восемь или девять пострадали.

«По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод», — заявил губернатор.

По его словам, на настоящий момент известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Бочаров рассказал, что в подвале дома, где обрушился подъезд, находился магазин. Могут ли там находиться еще люди, пока неизвестно.

Для жильцов дома в ближайшей школе и в гостинице развернуты пункты временного пребывания.