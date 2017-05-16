Медведев отказался вводить налог для малодетных

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство не рассматривает возможность введения в России налога на бездетность или для малодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

«Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться», — отметил Медведев.

С подобной инициативой выступил глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он предлагал обложить налогом тех, кто не хочет иметь детей, либо заводит только одного ребенка, не имея при этом медицинских противопоказаний, и параллельно материально поощрять многодетные семьи.

Позднее зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала данную идею ошибочной, вредной и дискриминационной.