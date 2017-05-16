16 мая 2017, 12:46
Хакеры потребовали у Disney выкуп за новых «Пиратов Карибского моря»
Хакеры похитили у студии Walt Disney еще не вышедший фильм и угрожают выложить его в интернет, если компания не заплатит выкуп. Об этом директор студии Боба Айгер рассказал журналу The Hollywood Reporter.
По данным издания Deadline, был похищен фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
По словам директора Walt Disney, злоумышленники потребовали от компании крупную сумму в биткоинах (какую конкретно, он не назвал). В случае отказа они пообещали публиковать фрагменты фильма по 20 минут.
Walt Disney отказалась выполнять требования хакеров и в настоящий момент сотрудничает со следователями.
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