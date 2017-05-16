Замминистра иностранных дел Германии стал послом ЕС в России

Заместитель министра иностранных дел Германии Маркус Эдерер назначен послом Европейского союза в России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, говорится на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

Помимо посла в Россию были назначены представители ЕС в еще 40 государств.

Маркус Эдерер — один из трех первых заместителей главы МИД ФРГ. До 2014 года он несколько лет был послом ЕС в Китае и Монголии.