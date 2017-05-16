ФСБ получила право на изъятие земель для госнужд

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил ФСБ полномочия на изъятие земель для государственных нужд. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, ФСБ получает право принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд РФ».

В марте подобное право Путин предоставил Федеральной службе охраны (ФСО). Эта спецслужба может изъять земельный участок у собственника, если он нужен для строительства или реконструкции объектов федерального значения.