В Израиле министр строительства призвал убить Асада

Министр строительства Израиля, бывший командующий южным военным округом израильской армии Йоав Галант выступил с призывом убить президента Сирии Башара Асада. О этом сообщает Bloomberg.

«В Сирии сегодня сложилась ситуация, когда людей убивают, используют против них химическое оружие, а последнее, о чем мы узнали — сжигают тела убитых. Подобного мы не видели в мире последние 70 лет», — отметил он на конференции по безопасности в Израиле.

«По моему мнению, настало время устранить Асада», — сказал Галант

Он не назвал того, кто смог бы осуществить операцию.

Власти Израиля не стали комментировать данные высказывания.