Украина намерена арестовать имущество «Газпрома» за неуплату штрафа в 6 млрд долларов

Исполнительная служба Минюста Украины приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с «Газпрома» в 6,4 млрд долларов, а также об аресте имущества российской компании на территории страны, сообщает ТАСС.

Представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий сообщил, что постановления об открытии производства и аресте имущества уже поступили. «Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом», — добавил Новицкий.

Ранее 16 мая Высший хозяйственный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы на решение судов предыдущих инстанций, обязывающее компанию выплатить штраф и пеню, наложенные АМКУ. Это решение может быть оспорено в Верховном суде в трехмесячный срок.

АМКУ в конце апреля потребовал наложить арест на имущество и средства «Газпрома» на Украине, поскольку российская сторона не хочет исполнять требование регулятора об уплате штрафа в размере 3,2 миллиарда долларов и пени за просрочку уплаты на такую же сумму в добровольном порядке.

Штраф был наложен в 2015 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. В АМКУ сочли, что монопольное положение российского холдинга привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины». «Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение украинской стороны о взыскании штрафа. В российской компании заявили, что «Газпром» не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу Украины» на западной границе России.