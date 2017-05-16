На Украине запрещена георгиевская лента

Верховная рада Украины приняла законопроект, предусматривающий штрафы за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте Рады.

Решение принято голосами 238 народных депутатов.

Так, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения предусмотрены штрафы в размере 850-2550 грн (около 1800-5440 рублей). За повторное нарушение в течение года придется заплатить больший штраф, либо нарушителю грозит административный арест до 15 суток.

Если георгиевская лента размещена на госнаградах и медалях, выданных до 1991 года, а также если она является объектом антикварной торговли, то за ее ношение наказывать не будут.