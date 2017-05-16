16 мая 2017, 18:56
Google оплатила все штрафы ФАС
Американский IT-гигант Google Inc. оплатил все административные штрафы, наложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФАС.
Речь идет о штрафах, назначенных в рамках антимонопольного расследования по жалобе «Яндекса».
11 мая ФАС сообщила об уплате Google административного штрафа в размере 438 миллионов рублей.
Штраф был выписан из-за доминирования компании на рынке предустановленных на Android мобильных приложений.
Сумма штрафа равнялась 9% от оборота компании на российском рынке мобильных приложений за 2014 год. После этого ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 1 миллион рублей за неисполнение предписания.
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