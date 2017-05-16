Google оплатила все штрафы ФАС

Американский IT-гигант Google Inc. оплатил все административные штрафы, наложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФАС.

Речь идет о штрафах, назначенных в рамках антимонопольного расследования по жалобе «Яндекса».

11 мая ФАС сообщила об уплате Google административного штрафа в размере 438 миллионов рублей.

Штраф был выписан из-за доминирования компании на рынке предустановленных на Android мобильных приложений.

Сумма штрафа равнялась 9% от оборота компании на российском рынке мобильных приложений за 2014 год. После этого ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 1 миллион рублей за неисполнение предписания.