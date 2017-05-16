Россияне проиграли США в последнем матче группового этапа ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла команде США со счетом 5:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Игра состоялась в немецком Кельне. Российская сборная потерпела первое поражение на турнире.

В плей-офф (1/4 финала) команда Олега Знарка сыграет первый матч 18 мая.

А своей группе А российская команда опустилась на второе место. Первое заняла сборная США.