16 мая 2017, 20:00
Россияне проиграли США в последнем матче группового этапа ЧМ
Сборная России по хоккею проиграла команде США со счетом 5:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Игра состоялась в немецком Кельне. Российская сборная потерпела первое поражение на турнире.
В плей-офф (1/4 финала) команда Олега Знарка сыграет первый матч 18 мая.
А своей группе А российская команда опустилась на второе место. Первое заняла сборная США.
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