Французские ЛГБТ-активисты подали иск к Кадырову в МУС

ЛГБТ-активисты из Франции подали иск в Международный уголовный суд (МУС) к главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием расследовать сообщения об убийствах и пытках геев в республике. Заявление подали три ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), пишет Le Monde.

1 апреля в «Новой газете» вышел материал, в котором со ссылкой на источники рассказывалось о кампании по выявлению и убийствам геев в Чечне. Для этого, как говорилось в другой статье газеты, в республике созданы секретные тюрьмы.

О пытках и убийствах чеченскими силовиками геев рассказывали различным изданиям на условиях анонимности и сами пострадавшие.

Власти Чечни отрицали истребление геев, заявляя, что сексуальных меньшинств в республике нет.