16 мая 2017, 17:09
Французские ЛГБТ-активисты подали иск к Кадырову в МУС
ЛГБТ-активисты из Франции подали иск в Международный уголовный суд (МУС) к главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием расследовать сообщения об убийствах и пытках геев в республике. Заявление подали три ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), пишет Le Monde.
1 апреля в «Новой газете» вышел материал, в котором со ссылкой на источники рассказывалось о кампании по выявлению и убийствам геев в Чечне. Для этого, как говорилось в другой статье газеты, в республике созданы секретные тюрьмы.
О пытках и убийствах чеченскими силовиками геев рассказывали различным изданиям на условиях анонимности и сами пострадавшие.
Власти Чечни отрицали истребление геев, заявляя, что сексуальных меньшинств в республике нет.
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