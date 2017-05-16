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16 мая 2017, 18:39
алкоголь Всемирная организация здравоохранения Литва

ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной мира

Финский магазин продажи алкоголя Alko
Финский магазин продажи алкоголя Alko

Литва — мировой лидер по потреблению алкоголя на душу населения, заявил в Вильнюсе директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. Его слова приводит Delfi.

По словам Галеа, в 2016 году в Литве на каждого жителя в среднем приходилось 16 литров алкоголя.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее главной пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал чиновник.

На сайте ВОЗ есть таблица, в которой представлены данные по потреблению алкоголя на душу населения с 1970 по 2015 год. Согласно этим данным Литва выбилась в лидеры по потреблению алкоголя по итогам 2014 года. Употребление спиртного в стране начало заметно расти в 1994 году.

Потребление алкоголя в России, согласно этой таблице, также довольно высокое — по итогам 2014 года на каждого россиянина приходилось почти по 10 литров чистого спирта. Потребление спиртного в РФ снижается с 2008 года.

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