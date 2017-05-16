Москалькова передала в СК информацию «Новой газеты» о геях в Чечне

Информация о геях, по данным «Новой газеты», пострадавших от действий силовиков в Чечне, передана в Следственный комитет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

«Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета», — сообщила она журналистам.

По ее словам, переданные данные касаются людей, местонахождение которых неизвестно. Предполагается, что их могли убить.

Омбудсмен отметила, что вопрос не в сексуальной ориентации этих людей, а в том что «никто и ни при каких условиях не может быть подвергнут насилию, унижению, и, тем более, лишению жизни».

В апреле-мае «Новая газета» опубликовала несколько материалов, посвященных преследованиям геев в Чечне. В статьях утверждалось, что в республике есть секретные тюрьмы, где подозреваемых в принадлежности к сексменьшинствам пытают и убивают.

Власти Чечни эти данные опровергали.