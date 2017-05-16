Близкий к АП Telegram-канал опубликовал схему обхода блокировки мессенджера

Считающийся близким к администрации президента Telegram-канал Незыгарь отреагировал на сообщения СМИ о том, что Роскомнадзор может заблокировать мессенджер при его отказе раскрыть данные пользователей.

Незыгарь перепостил схему, которая позволит обойти блокировку Telegram.

Как указывает канал, скорее всего, блокировка мессенджера все же произойдет, а обойти ее поможет использование VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть, позволяет обеспечить соединение поверх существующей интернет-сети). Ниже он приводит список доступных сервисов.

«Не так уж и важно заблокируют в итоге Телеграм или нет. На самом деле давно пора задуматься о доступе к любым заблокированным ресурсам и на это есть минимум 5 причин», - говорится в репосте, размещенном Незыгарем.

Вот как это прокомментировал старейший Telegram-канал Давыдов Индекс: «Анонимные телеграммеры демонстрируют ощущение своей будущей невостребованности и учат граждан, как обходить возможный запрет Роскомнадзора. А что и кому демонстрируют их кураторы или владельцы? Что не так?».