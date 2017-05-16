Кремль назвал сообщение о выдаче Трампом секретных данных ерундой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения американских СМИ о том, что президент Дональд Трамп мог на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передать ему секретные данные об ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде», - отметил он.

По словам Пескова, «здесь нет темы ни для опровержения, ни для подтверждения».

Интересно, что это заявление прозвучало на фоне признания самого Трампа, которое тот сделал в твиттере, написав: «Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право...На то есть гуманитарные причины, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировалась в борьбе с ИГ».

Позицию Кремля продолжает поддерживать российский МИД. В комментарии «Коммерсантъ FM» представитель ведомства Мария Захарова назвала распространенные американскими изданиями сообщения «прямой отработкой политического заказа», который возник вследствие борьбы между американскими политическими элитами. Она отметила, что МИД предупреждал о возможности информационных провокаций еще до поездки Лаврова в США.