Умер актер Олег Видов

В США скончался советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью актера.

Видову было 73 года. Он умер вследствие продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Отметим, актер родился 11 июня 1943 года в Московской области. Он снимался в таких фильмах, как «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и др.

Уже в США актер снимался в фильме «Красная жара» вместе с Арнольдом Шварценеггером и в картине «Дикая орхидея».