Хиллари Клинтон объявила о создании нового политического движения

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о создании новой политической организации Onward Together («Вместе вперед»), сообщает «Интерфакс».

Новое движение создается с целью вдохновлять людей на вовлечение, организацию и участие в выборах, сообщила политик на своей страничке в Twitter. Для него уже создан сайт onwardtogether.org.

«Этот год оказался не таким, каким я его себе представляла, но я знаю, за что я продолжаю бороться: за более добрую, великодушную, открытую разным людям Америку», - написала Клинтон.

Она перечислила некоторые организации, поддержкой которых займется Onward Together: Emerge America, которая оказывает помощь женщинам-политикам, Color of Change, защищающая интересы расовых меньшинств, а также движение по организации молодежи Run for Something.