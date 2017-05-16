Портрет возлюбленной Пабло Пикассо продан за 45 млн долларов

Одна из самых известных картин испанского художника Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» (Femme assise, robe bleue, 1939) была продана 16 мая на вечерних торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 45 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Картина была написана в 1939 году. Утверждается, что Пикассо изобразил на ней свою возлюбленную, французскую художницу и фотографа Дону Маар.

Также на этих торгах Christie's были проданы картины: «Три свечи» Марка Шагала, «Дорога в Ветей» Клода Моне и «Механические элементы» Фернана Леже.

Самым дорогим лотом этих торгов стала работа французского скульптора Константина Бранкузи «Спящая муза» (La muse endormie, 1913), которая была продана за 57 млн долларов.

Напомним, что в июне 2016 года еще одна картина картина Пабло Пикассо – созданная в стиле кубизма «Сидящая женщина» - была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 43,3 млн фунтов стерлингов (63,4 млн долларов). Искусствоведы предполагают, что на полотне изображена возлюбленная художника Фернанда Оливье.

В ноябре 2015 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке картина Пикассо «Певица кабаре» была продана за 67,5 млн долларов. В мае того же года картина Пикассо «Женщины Алжира» ушла с аукциона за рекордные 179 млн долларов.