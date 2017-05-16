Познер попросил Путина и патриарха объяснить преследование за атеизм

Российский телеведущий Владимир Познер в своей программе на Первом канале обратился к президенту Владимиру Путину и патриарху РПЦ Кириллу с просьбой пояснить, может ли он быть подвергнут уголовному преследованию за то, что не верит в бога.

Речь журналиста опубликована на его сайте.

Познера возмутили формулировки в приговоре блогеру Руслану Соколовскому, осужденному на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих.

Судья посчитала, что оскорбление произошло, в частности, «через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда».

Познер отметил, что он атеист и не скрывает своих убеждений.

«Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?» — отметил журналист.