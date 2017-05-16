Древние гигантские ленивцы оказались строгими вегетарианцами

Изотопный анализ помог ученым ответить на давно интересовавший их вопрос: были ли обитавшие в древности в Южной Америке гигантские ленивцы вегетарианцами, подобно их ныне живущим родственникам, или же они разнообразили свое меню другими видами пищи. Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Gondwana Research, гигантские ленивцы питались исключительно растительной пищей.

Гигантские ленивцы, исчезнувшие примерно 8 – 10 тысяч лет назад, поражают своими размерами. Самыми крупными из них были представители рода мегатериев (Megatherium), длиной до шести метров и весом до четырех тонн. Палеонтологи очень мало знали об образе жизни этих животных. А длинные когти на их конечностях вызывали самые разные гипотезы об их пищевых предпочтениях. Были предположения, что мегатерии могли питаться животной пищей или хотя бы есть не только растения, но и насекомых.

Профессор Эвре Бошран (Hervé Bocherens) из Центра эволюции человека и палеоэкологии в Тюбингенском университете и его коллеги провели изотопный анализ коллагена из костей гигантских ленивцев, а также гигантских броненосцев подсемейства глиптодонтинов (Glyptodontinae), тоже обитавших на американском континенте. Соотношение стабильных изотопов углерода в костях зависит от типа рациона, в частности растительной и животной пищи. Для сравнения были использованы данные из более двухсот костей современных видов животных с разными пищевыми предпочтениями. Все это позволило подтвердить исключительно травоядный характер как гигантских ленивцев, так и гигантских броненосцев.