Генетически модифицированная горчица скоро окажется на полях Индии

Индийские власти близки к тому, чтобы окончательно разрешить выращивание в стране генетически модифицированной горчицы. Государственный орган, регулирующий деятельность в области биотехнологий, на прошлой неделе признал ее безопасной. Последнее слово осталось за министром окружающей среды и лесного хозяйства, но, возможно, он отложит свое решение, пока в Верховном суде не будут рассмотрены несколько дел, связанных с генномодифицированной продукцией и ее безопасностью. Эти дела находятся в суде уже с 2005 году, и сроки их рассмотрения пока не определены.

Работа над генетически модифицированным сортом горчицы Dhara Mustard Hybrid-11 (DMH-11) длилась почти десятилетие. Ее создали профессор генетики Дипак Пентал и его коллеги. Они ввели несколько генов из почвенной бактерии Bacillus amyloliquefaciens в горчицу для облегчения гибридизации. Горчица в значительной степени самоопыляющаяся культура, и создание высокоурожайных гибридов было сложной задачей.

Менее года назад был опубликован подробный отчет министерства, где на основании исследований делался вывод, что появление такой горчицы на полях «не вызовет никаких проблем для общественного здравоохранения или безопасности человека и животных». Отчет вызвал около 700 комментариев, которые были рассмотрены Комитетом по оценке генной инженерии министерства окружающей среды и лесного хозяйства (GEAC). Как сообщила председатель комитета Амита Прасад, 11 мая единогласно было принято решение рекомендовать индийским фермерам выращивать такую горчицу в течение следующих четырех лет. Но окончательное разрешение должно быть дано министром Анилом Даве.

Когда разрешение будет дано, DMH-11 станет вторым генетически модифицированным сортом растения, получившим одобрение в Индии, и первой пищевой культурой. В 2004 году Индия уже разрешила выращивать генетически модифицированный сорт хлопка, и теперь он составляет около 90 % всего урожай хлопка в стране. В 2010 году одобрение GEAC получили генетически модифицированные баклажаны, но тогдашний министр окружающей среды и лесного хозяйства Джайрам Рамеш ввел мораторий на его внедрение на неопределенный срок, сославшись на соображения безопасности.