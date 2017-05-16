В Кремле напомнили о принципе взаимности в связи с украинскими санкциями

Москва отслеживает ситуацию с блокировкой российских IT-ресурсов и СМИ на Украине и может предпринять ответные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что пока не готов говорить о возможных ответных мерах со стороны России.

«Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», — подчеркнул Песков.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ, вводящий в действие санкции против российских соцсетей и сайтов крупных телеканалов России.

Блокировать будут, в частности, «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», сервисы Mail.ru, «Лабораториюя Касперского» и DrWeb, ABBYY, «1С», сайты телеканалов РЕН ТВ, НТВ Плюс, РБК, ТНТ и другие ресурсы.