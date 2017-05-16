Чаще всего по квотам инвалидам предлагают работу дворников и уборщиков

Чаще всего работодатели предлагают инвалидам по квоте должности дворников, уборщиков, грузчиков, кондукторов и подсобных рабочих, сообщает RNS со ссылкой на данные Роструда.

В настоящее время на портале Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) «Работа в России» имеется около 80 тысяч вакантных квотируемых рабочих мест для инвалидов.

«В числе предложений о трудоустройстве присутствуют как вакансии для продавцов, водителей и рабочих специальностей, таких как электромонтеры, рабочие по обслуживанию зданий (порядка 8000 вакансий), а также не требующие специального образования и квалификации, такие как кондуктор, дворник, грузчик, уборщик, подсобный рабочий (более 17 000 вакансий), так и менеджеры, консультанты, специалисты, инженеры, медицинский работник (свыше 13 000 вакансий)», — сообщили в Роструде.

Наибольшее число вакансий в счет квоты представлено в сферах производства (43%), продаж и снабжения (11%), здравоохранения и соцобслуживания, образования и науки — по 4–5%, сельском хозяйстве и транспорте — по 3%.

Согласно ФЗ №181 "О социальной защите инвалидов», предприятиям, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% численности работников. Предприятия, численность работников которых составляет не менее 35 человек, должны выделить как минимум 1 рабочее место для инвалидов.

Однако, по данным Роструда, эти квоты систематически не выполняются. В этой связи ведомство разрабатывает меры по повышению эффективности квотирования, среди которых и вопрос регулирования профессий, по которым устанавливаются квоты.

«Одной из ключевых задач сегодня является научить сотрудника службы занятости работать не с тем, кто к нему пришел и попросил помочь, а самому убеждать и стимулировать человека к трудоустройству», — подчеркнули в Роструде.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, согласно которому к 2020 году около половины инвалидов трудоспособного возраста (почти 2 млн граждан) должны быть обеспечены рабочими местами.

В России зарегистрированы более 12,75 млн инвалидов, согласно данным Росстата. Это около 9% всего населения страны. Из них в настоящее время имеют работу лишь около 30% инвалидов трудоспособного возраста.