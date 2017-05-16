«Россия 24» рассказала о способах обхода блокировок

«Блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное», — рассказала ведущая программы «Факты» в эфире телеканала «Россия 24» в 18:15 мск.

Так на канале отреагировали на санкции Украины в отношении популярных в стране российских соцсетей и сайтов телеканалов.

«Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — продолжила ведущая.

Также она посоветовала использовать схожие программы — анонимайзер, «он также позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера».

«Да, не совсем, конечно, удобно, но все-таки…» — поддержал ее другой ведущий.

Одним из самых популярных в мире анонимайзеров является браузер Tor. В 2014 году МВД России даже объявляло конкурс на взлом этой программы. Результаты этого конкурса неизвестны.