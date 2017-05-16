В Госдуме предложили создать в Донбассе туристический кластер

Комитет Госдумы по культуре 17 мая откроет в здании нижней палаты выставку «Индустриальное наследие Донбасса».

В описании вернисажа, который цитирует РБК, говорится, что организаторы выставки предлагают создать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник».

«Это приведет к возникновению крупного туристического кластера», — отмечается в материалах к выставке.

Авторы выставки предлагают законсервировать для музеев пострадавшие от войны угольные шахты Донбасса, поскольку «нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия), где в результате боевых действий варварски уничтожены объекты всемирного культурного наследия».

Помимо думского комитета по культуре, организатором мероприятия выступил член этого комитета Иосиф Кобзон.

На открытии ожидаются гости из ЛНР и ДНР.