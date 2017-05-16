Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 мая 2017, вторник, 13:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
16 мая 2017, 12:45
IT Сколково

Компании SafeTech обезопасила операции Россельхозбанка

Скриншот сайта www.safe-tech.ru
Скриншот сайта www.safe-tech.ru

Программный комплекс PayControl от компании SafeTech, резидента IT-кластера Фонда «Сколково»,  внедрил в системах мобильного и Интернет-банкинга Россельхозбанк. Представленное решение обеспечивает клиентам банка удобные и безопасные механизмы для подтверждения и проверки подлинности электронных документов в системах дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО ФЛ), включая формирование подписи непосредственно на мобильном устройстве.

Поскольку АО «Россельхозбанк» предъявляет высокие требования к безопасности и функционалу своих систем ДБО ФЛ, банк провел анализ предложений ведущих отечественных и мировых производителей средств аутентификации и подтверждения документов. В результате было выбрано решение российской компании SafeTech – программный комплекс PayControl.

«Повышение удобства и безопасности при проведении клиентами транзакций входит в число приоритетных направлений работы Банка в сфере развития систем ДБО ФЛ, Наличие современного и надежного средства защиты операций, проводимых удаленно, позволит нам повысить привлекательность дистанционных услуг для клиентов», – комментирует выбор Ирина Жачкина, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

Комплекс интегрирован в установленные в банке системы ДБО ФЛ – Интернет-банк и Мобильный банк. Теперь передовая технология подтверждения операций доступна всем пользователям системы ДБО ФЛ АО «Россельхозбанк», которые установили и активировали на смартфоне приложение «Мобильный банк». 

Денис Калемберг, генеральный директор компании SafeTech комментирует популярность систем дистанционного банковского обслуживания в кредитных учреждениях: «Растет угроза хакерских и мошеннических атак на счета клиентов банков, совершенствуются приемы и методы злоумышленников. Банки заинтересованы в решениях, способных обеспечить максимально возможный уровень безопасности и при этом не усложнить для клиентов выполнение платежных операций в дистанционном режиме. Основная цель компании SafeTech — предоставление удобных и надежных продуктов, соответствующих этим требованиям».

PayControl снижает зависимость клиентов банка от наличия и качества сотовой связи в момент проведения операций: подпись транзакции формируется на мобильном устройстве как в онлайн, так и в офлайн-режиме, и для подтверждения совершаемых действий наличие сотовой связи и доступа к сети Интернет со смартфона не требуется.

«Реализация проектов, аналогичных внедрению решения PayControl в Россельхозбанке,  подтверждает, насколько конкурентоспособными по сравнению с технологиями признанных мировых производителей могут быть разработки участников проекта «Сколково», – подчеркивает мировую значимость инновационных разработок резидентов Фонда Игорь Богачев, Вице-президент Исполнительный директор IT-кластера Фонда «Сколково». – Инновационные решения российских разработчиков должны находить на российском и мировом рынках свое практическое применение, а в данном конкретном случае – способствовать развитию банковских сервисов, делать их удобными и безопасными для клиентов».

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

РБК
Украина ввела санкции в отношении крупных российских СМИ
Президент США Д.Трамп и министр иностранных дел России С. Лавров
Трамп мог выдать секретные данные разведки об ИГ на встрече с Лавровым
Олег Дерипаска
Дерипаска подал иск к AP из-за статьи о найме советника Трампа в интересах Кремля
Государственная Дума РФ
В Госдуме появится антиэкстремистский совет
Мессенджер Telegram
Близкий к АП Telegram-канал опубликовал схему обхода блокировки мессенджера
Архив новостей

Самое читаемое

Флаги России и США
СМИ рассказали про ответ на арест российской госсобственности в США
Дональд Трамп и Сергей Лавров
В Белом доме обвинили личного фотографа Сергея Лаврова в обмане
ЖКХ
Правительство изменило систему ценообразования в сфере ЖКХ‍
Элла Памфилова
Доход главы ЦИК РФ за год составил больше 30 млн рублей
SIMP0136
Коричневый карлик оказался гигантской планетой
13:06 В России стартовали продажи новой Nokia 3310
12:46 Хакеры потребовали у Disney выкуп за новых «Пиратов Карибского моря»
12:45 Компании SafeTech обезопасила операции Россельхозбанка
12:40 Россия вложила почти 100 млрд долларов в гособлигации США
12:33 Резидент «Сколково» научит безопасному поведению на производстве

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Ольга Берггольц
Ольга Берггольц
16 мая 1910 года родилась поэтесса и прозаик Ольга Берггольц.
12:11 Заподозренный в терроризме курсант написал письмо Шойгу
12:06 Близкий к АП Telegram-канал опубликовал схему обхода блокировки мессенджера
12:02 Чаще всего по квотам инвалидам предлагают работу дворников и уборщиков
11:39 Украина ввела санкции в отношении крупных российских СМИ
11:27 Хиллари Клинтон объявила о создании нового политического движения
11:26 В Роскомнадзоре заявили о взаимодействии с Telegram
11:07 Познер попросил Путина и патриарха объяснить преследование за атеизм
11:06 СК поддержал идею создания молодежного движения «Юные следователи»
10:50 Генетически модифицированная горчица скоро окажется на полях Индии
10:46 Портрет возлюбленной Пабло Пикассо продан за 45 млн долларов
10:43 Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВК» и «Одноклассников»
10:33 Роскомнадзор может создать оператора для работы с данными пользователей
10:21 Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник для обеспечения Wi–Fi на борту самолетов
10:04 В Госдуме предложили создать в Донбассе туристический кластер
10:03 В Госдуме появится антиэкстремистский совет
09:44 Россияне начали подписывать петицию против запрета Telegram
09:40 В «Лаборатории Касперского» заявили о связи WannaCrypt с КНДР
09:22 Дерипаска подал иск к AP из-за статьи о найме советника Трампа в интересах Кремля
09:16 Главы МИД стран ЕС поддержали продление санкций против РФ
08:54 Трамп мог выдать секретные данные разведки об ИГ на встрече с Лавровым
15.05 20:56 Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия РПЦ
15.05 20:37 Минюст предложил отстранить от антикоррупционной экспертизы чиновников и НКО
15.05 20:18 Кобзон представил проект развития туризма в ДНР и ЛНР
15.05 19:48 Меркель заявила о поиске альтернативы турецкой авиабазе «Инджирлик»
15.05 19:30 Роспатент зарегистрировал заявку на бренд вина Dimon
15.05 19:00 Казначейство РФ оценило дефицит бюджета в 516 млрд рублей
15.05 18:47 Приставы конфискуют Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла»
15.05 18:36 Прокуратура расследует массовую гибель дельфинов возле Новороссийска
15.05 18:21 Программист из Таиланда создал программу для блокировки WannaCry
15.05 18:08 Президент РЖД перенес экстренную операцию в Китае‍
15.05 18:05 Глава МИД Украины заявил о поддержке Евросоюзом продления санкций против РФ
15.05 17:38 Путин заявил о праве России контактировать с курдами в Сирии
15.05 17:37 Астрономы опубликовали новый портрет Крабовидной туманности
15.05 17:01 Эдуар Филипп стал новым премьер-министром Франции
15.05 16:35 Глава московского метро ушел в отставку
15.05 16:01 Источник сообщил о грядущей отставке ректора МГУ Садовничего
15.05 15:25 Госдуме предложили расширить право россиян на самооборону
15.05 15:11 Объявлен состав сборной РФ по футболу на Кубок конфедераций
15.05 15:09 В Израиле открыт новый вид дневных бабочек
15.05 14:52 СМИ анонсировали смену начальника московского метро
15.05 14:32 ГП отказалась принять депутатский запрос об «империи Медведева»
15.05 14:09 Путин рассказал про «бумажную» прибыль госкомпаний
15.05 13:53 Владимир Путин оценил последствия всемирной кибератаки для России
15.05 13:38 Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве
15.05 13:23 Путин отверг угрозу ракетного пуска КНДР для России
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.