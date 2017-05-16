Компании SafeTech обезопасила операции Россельхозбанка

Программный комплекс PayControl от компании SafeTech, резидента IT-кластера Фонда «Сколково», внедрил в системах мобильного и Интернет-банкинга Россельхозбанк. Представленное решение обеспечивает клиентам банка удобные и безопасные механизмы для подтверждения и проверки подлинности электронных документов в системах дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО ФЛ), включая формирование подписи непосредственно на мобильном устройстве.

Поскольку АО «Россельхозбанк» предъявляет высокие требования к безопасности и функционалу своих систем ДБО ФЛ, банк провел анализ предложений ведущих отечественных и мировых производителей средств аутентификации и подтверждения документов. В результате было выбрано решение российской компании SafeTech – программный комплекс PayControl.

«Повышение удобства и безопасности при проведении клиентами транзакций входит в число приоритетных направлений работы Банка в сфере развития систем ДБО ФЛ, Наличие современного и надежного средства защиты операций, проводимых удаленно, позволит нам повысить привлекательность дистанционных услуг для клиентов», – комментирует выбор Ирина Жачкина, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

Комплекс интегрирован в установленные в банке системы ДБО ФЛ – Интернет-банк и Мобильный банк. Теперь передовая технология подтверждения операций доступна всем пользователям системы ДБО ФЛ АО «Россельхозбанк», которые установили и активировали на смартфоне приложение «Мобильный банк».

Денис Калемберг, генеральный директор компании SafeTech комментирует популярность систем дистанционного банковского обслуживания в кредитных учреждениях: «Растет угроза хакерских и мошеннических атак на счета клиентов банков, совершенствуются приемы и методы злоумышленников. Банки заинтересованы в решениях, способных обеспечить максимально возможный уровень безопасности и при этом не усложнить для клиентов выполнение платежных операций в дистанционном режиме. Основная цель компании SafeTech — предоставление удобных и надежных продуктов, соответствующих этим требованиям».

PayControl снижает зависимость клиентов банка от наличия и качества сотовой связи в момент проведения операций: подпись транзакции формируется на мобильном устройстве как в онлайн, так и в офлайн-режиме, и для подтверждения совершаемых действий наличие сотовой связи и доступа к сети Интернет со смартфона не требуется.

«Реализация проектов, аналогичных внедрению решения PayControl в Россельхозбанке, подтверждает, насколько конкурентоспособными по сравнению с технологиями признанных мировых производителей могут быть разработки участников проекта «Сколково», – подчеркивает мировую значимость инновационных разработок резидентов Фонда Игорь Богачев, Вице-президент Исполнительный директор IT-кластера Фонда «Сколково». – Инновационные решения российских разработчиков должны находить на российском и мировом рынках свое практическое применение, а в данном конкретном случае – способствовать развитию банковских сервисов, делать их удобными и безопасными для клиентов».