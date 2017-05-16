Резидент «Сколково» научит безопасному поведению на производстве

Компания «Визитек», резидент IT-кластера Фонда «Сколково», запускает серию анимационных роликов о безопасном поведении на производстве. Первый ролик, рассказывающий о зрении и последствиях нарушений техники безопасности, можно увидеть на странице компании в Facebook и канале Youtube.

Компания занимается разработкой технологии, нацеленной на повышение уровня промышленной безопасности и повышение эффективности производства технологически сложных отраслей позволяют компании.

«В рамках разработки и внедрения ИСОБР (Интегрированной системы обеспечения безопасности работ) мы анализируем причины несчастных случаев, которые происходят с работниками на производстве, – рассказывает о своей работе Сергей Бобылев, директор по развитию ООО «Визитек». – К сожалению, люди пренебрегают элементарными правилами личной безопасности. Поэтому возникла идея создать серию роликов под общей темой «Иллюзия безопасности», где доступным языком рассказывается о культуре безопасного поведения».

Любой продукт или услуга должны быть ориентированы на человека, считает Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникация, большие данные и HPC» ИТ-кластера Фонда «Сколково». «В своем проекте по повышению культуры безопасного поведения «Визитек» реализует просветительскую задачу: не только рассказать о проблеме, но и заставить задуматься о первопричинах ее возникновения. Думаю, команде удастся реализовать свой опыт в сфере промышленной безопасности и охраны труда на все 100%», – подчеркивает представитель «Сколково».

Всего в рамках проекта «Визитек» планирует выпустить 10 анимационных роликов, каждый их которых будет посвящен конкретной проблеме — травма органов зрения, слуха, падение с высоты и другие. Готовую серию компания будет распространять среди заказчиков и партнеров, а также в сети интернет.

Разрабатываемые компанией «Визитек» корпоративные информационные системы, которые непрерывно обеспечивают безопасность промышленных объектов, в скором времени получат машинный интеллект, что должно исключить человеческий фактор в вопросе обеспечения безопасности на производстве и значительно снизить производственный травматизм.