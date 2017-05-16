Из-за взрыва в Волгограде задержаны три человека

В Волгограде задержаны три человека, которых подозревают в причастности к взрыву газа в жилом доме, в результате чего рухнул один из подъездов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным местных властей, взрыв прогремел из-за выполнения врезки в газопровод со стороны одного из бизнесменов.

«В настоящее время следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению… для выполнения указанных работ», — говорится в сообщении СК.

Взрыв бытового газа произошел около 13 часов. В результате обрушился один из подъездов дома, люди оказались под завалами. В результате, по данным СК, три человека погибли, еще 10 человек были госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Перед взрывом очевидцы чувствовали запах газа.

Среди погибших спасатели нашли работника муниципальной службы, прибывшего ликвидировать последствия прорыва газопровода.

Представитель волгоградского управления СК сообщил «Интерфаксу», что работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в связи с происшествием ввел в регионе режим ЧС, передает ТАСС.

Глава региона сообщил журналистам, что при взрыве пострадало 16 квартир, 12 из которых полностью разрушены.