В Роскомнадзоре заявили о взаимодействии с Telegram

Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии со многими компаниями, однако не раскрывает суть этого общения до достижения каких-либо результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня стало известно о петиции на сайте Change.org, авторы которой сообщили, что Роскомнадзор обратился в Telegram с требованием зарегистрироваться в своем реестре распространителей информации. Однако, как сообщается, ведомство не получило ответа от мессенджера, в связи с чем имеет основания для его блокировки.

Авторы петиции призвали основателя Telegram Павла Дурова внести мессенджер в реестр, чтобы выполнить формальные требования Роскомнадзора.

«Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ», — заявил на это Ампелонский.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im, онлайн-рацию Zello за отказ в регистрации.

Зарегистрировавшись в реестре, мессенджер должен будет передавать информацию о пользователях по запросу российских спецслужб.