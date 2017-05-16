16 мая 2017, 15:21
Спасатели извлекли тело третьего погибшего из-под завалов в Волгограде
Число погибших под завалами рухнувшего подъезда в Волгограде достигло трех человек, сообщает «Интерфакс».
Взрыв газа произошел сегодня в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда. В результате один из подъездов полностью обрушился.
Спасатели извлекли тела троих погибших. Еще девять жителей дома получили ранения.
По данным источника агентства в службах технического надзора, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ.
В результате взрыва, по данным другого источника, были полностью разрушены 16 квартир.
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