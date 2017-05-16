Спасатели извлекли тело третьего погибшего из-под завалов в Волгограде

Число погибших под завалами рухнувшего подъезда в Волгограде достигло трех человек, сообщает «Интерфакс».

Взрыв газа произошел сегодня в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда. В результате один из подъездов полностью обрушился.

Спасатели извлекли тела троих погибших. Еще девять жителей дома получили ранения.

По данным источника агентства в службах технического надзора, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ.

В результате взрыва, по данным другого источника, были полностью разрушены 16 квартир.