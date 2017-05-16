При взрыве в доме в Волгограде погибли двое

В Волгограде при взрыве в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, погибли два человека», - отметил он.

По данным медицинского источника, травмы различной степени тяжести зафиксированы у как минимум восьми жильцов дома, им оказывается помощь

Взрыв прогремел в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. по предварительным данным, взорвался бытовой газ, что привело к обрушению целого подъезда.

Как пояснил источник в службах технического надзора региона, взрыв мог произойти вследствие нарушения рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.

«Предварительно, на газопроводе возле дома проводились ремонтные работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву», - отметил он.