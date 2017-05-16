Заподозренный в терроризме курсант написал письмо Шойгу

Министру обороны России написал письмо 18-летний курсант Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Вадим Осипов. Курсанта арестовали по подозрению в содействии терроризму из-за найденного у него плана захвата казармы и книги из перечня экстремистских, пишет РБК.

Осипова арестовали 10 апреля, он находится в петербургском СИЗО-1 («Кресты»). По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Виталия Черкасова, обвинение курсанту пока не предъявлено.

«Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы. <…> Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы», — сообщил в письме на имя министра Осипов.

По его словам, он размышлял о том, как защитить казарму после нападения на часть в Чечне и теракта в петербургском метро.

«Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», — заявил курсант. Он попросил министра Шойгу «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать [ему] жизнь».