В Волгограде при взрыве обрушился подъезд жилого дома

В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел мощный взрыв, в результате чего полностью обрушился один из подъездов, сообщает V1.ru.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ. О том, есть ли погибшие и сколько людей пострадали, на данный момент неизвестно.

По словам очевидцев, людей вытаскивают из-под завалов. Перед взрывом в воздухе чувствовался запах газа.

На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.

Как пишет Volga-day.ru, ЧП произошло около 13:00 в доме №60 на Университетском проспекте Волгограда.

Как уточняет РИА Новости, при взрыве разрушено 16 квартир, пострадали как минимум семеро.