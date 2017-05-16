По факту взрыва в Волгограде возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СК.

В настоящее время следователи проводят проверку, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, идет опрос очевидцев.

Отметим, ранее местные власти обвинили во взрыве предпринимателя, который проводил ремонтные работы в доме с нарушениями техники безопасности.