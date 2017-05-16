16 мая 2017, 10:21
Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник для обеспечения Wi–Fi на борту самолетов
Американская корпорация SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4. Об этом сообщается в твиттере компании.
Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета успешно достигла орбиты спустя полчаса.
«Подтверждено успешное отделение Inmarsat-5 Flight 4 и вывод на промежуточную геостационарную орбиту», — отметили в SpaceX.
Теперь спутник Inmarsat-5 F4 сможет обеспечить самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi.
Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r— SpaceX (@SpaceX) 16 мая 2017 г.
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