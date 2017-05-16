Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник для обеспечения Wi–Fi на борту самолетов

Американская корпорация SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4. Об этом сообщается в твиттере компании.

Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета успешно достигла орбиты спустя полчаса.

«Подтверждено успешное отделение Inmarsat-5 Flight 4 и вывод на промежуточную геостационарную орбиту», — отметили в SpaceX.

Теперь спутник Inmarsat-5 F4 сможет обеспечить самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi.