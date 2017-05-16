Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВК» и «Одноклассников»

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. Указ опубликован на сайте главы государства.

В новый санкционный список (.pdf) вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Среди компаний, которым доступ к которым должны блокировать украинские провайдеры, оказались российские «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Блокировке подлежат и их дочерние ресурсы, например, «Яндекс. Такси».

Доступ к российским соцсетям заблокирован в рамках санкций, введенных против Mail.Ru Group. Доступ также будет ограничен и к главному сайту компании Mail.ru.

Кроме этого, на территории Украины будут заблокированы сайты разработчиков антивирусных продуктов «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Под украинские санкции попали и другие российские компании — ABBYY, «1С», а также сайты телеканалов РЕН ТВ, НТВ Плюс, РБК, ТНТ и другие.