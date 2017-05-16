«Яндекс» и телеканалы прокомментировали блокировку своих сайтов на Украине

Санкции Киева в отношении российского поисковика «Яндекс» не окажут влияния на его бизнес, но навредят украинским пользователям. Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

«К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», — отмечается в пресс-релизе.

В российских телеканалах, в свою очередь, также заявили, что блокировка их сайтов на Украине не повлияет на бизнес.

«Для бизнеса "НТВ Плюс" запрет существенного значения не имеет и на финансовых результатах не скажется», — сообщил агентству генеральный директор этого телеканала Михаил Демин.

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев отметил, что санкции не отразятся на деятельности холдинга, «потому что РБК не ведет бизнес на территории Украины».

На телеканале «Звезда» отказались от комментариев. Также поступили на телеканале «ТВ Центр» от комментариев.