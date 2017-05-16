СК поддержал идею создания молодежного движения «Юные следователи»

В России может появиться молодежное движение «Юные следователи». Его планируется создать при поддержке Следственного комитета (СК) РФ в целях воспитания будущих криминалистов, сообщает «Интерфакс».

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, идея создания такой организации была озвучена 15 мая на совещании главы ведомства Александра Бастрыкина с членами общественных организаций и совещательно-консультативных органов при комитете.

«Участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании движения "Юный следователь", что будет способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов», - сообщила Петренко.

В ходе встречи прозвучали и другие предложения по совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи и раскрытию сущности и значимости работы следователя для общества.

«В частности, участники собрания озвучили предложения о создании единой всероссийской ветеранской организации, деятельность которой была бы урегулирована на федеральном уровне», - сказала Петренко.

Также она сообщила, что представители творческого союза обратились к Бастрыкину с предложением об учреждении премии Следственного комитета за литературные, драматургические и кинопроизведения, рассказывающие о следственной работе.