Эксперты предрекли рост цен на нефть и рекорд добычи в РФ в 2017 году

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) полагают, что уже в этом году в России будет поставлен очередной рекорд добычи нефти. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на мнение аналитиков агентства,

По его оценкам, после 2019 года многие российские компании могут рассчитывать на существенный рост дивидендов. При этом цены на нефть могут достичь 55,5 долларов за баррель уже к концу 2017 года за счет продления соглашения ограничить нефтедобычу между ведущими странами-экспортерами.

В результате профицит нефти будет устранен, а во втором полугодии, как полагают эксперты АКРА, возникнет дефицит нефти. По расчетам, он составит 1,5 млн баррелей в сутки.

В аналитическом агентстве также отмечают, что лишь сделка со странами ОПЕК останавливает темпы добычи нефти в России. При этом российские нефтяники, которые также ограничили добычу нефти до 11,247 млн баррелей в сутки, все же смогут увеличить добычу уже в этом году — до 10,947 млн баррелей, что не приведет к нарушению соглашения с ОПЕК. Если бы не данный пакт, то, как полагают в агентстве, добыча нефти была бы увеличена еще больше и составила 555,5 млн тонн в год.